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ظريف: إيران لن تبدأ حرباً في الخليج
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن بلاده لن تبدأ حرباً في الخليج، مضيفاً أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم.
وتأتي تصريحات ظريف في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وأسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة في الخليج بصاروخ أرض/جو في يونيو، حيث قالت إن الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي.
وقال ظريف أمس الأربعاء إن بلاده “لن تنسحب من الاتفاق النووي لأنه اتفاق جيد، والتخلي عنه سيفتح باب الجحيم” مضيفاً أن بلاده يمكن أن تأتي أيضا بأفعال “غير متوقعة”، رداً على سياسات الولايات المتحدة “غير المتوقعة” في عهد الرئيس دونالد ترمب.
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