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2019-08-22 طريقة الاختيار السليم للحقيبة المدرسية متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وزارة التعليم طريقة الاختيار السليم للحقيبة المدرسية. Advertisements وأوضحت التعليم أنه يجب أن تكون الحقيبة المدرسية بحزام كتف مبطن، وتحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن، وألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد. وضمن نصائح الاختيار السليم للحقيبة المدرسية، أن يكون وزنها أقل من 10% من وزن الطالب. ولا ينصح باستخدام الحقائق ذات العجلات لأنها لا تتناسب مع حجم الطالب وقد تسبب آلاماً في الظهر والكتف.









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