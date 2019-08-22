وصول 287.141 حاجاً إلى المدينة المنورة

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس ” 287,141 ” حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

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وبينت الإحصائية أن 140,934 حاجاً غادروا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 146,191 حاجاً.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم حيث تبيّن أن الحجاج الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة أمس هم من الجنسية الباكستانية.

وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج, تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, والمنافذ البرية, وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.