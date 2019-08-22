، صور من مباشرة الهلال الأحمر لحادثة حافلة مطار الرياض.. حالة وفاة و12 إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 6 حالات حرجة ومثلها طفيفة.. "الجلاجل": أول فرقة إسعاف وصلت خلال 20 دقيقة

باشرت أكثر من 6 فِرَق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر، مساء أمس الأربعاء، 12 حالة إصابة، بينها 6 حالات حرجة؛ جراء حادث تصادم وقع في مطار الملك خالد الدولي لحافلة تابعة للخطوط السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: إن غرفة العمليات تَلَقّت بلاغًا من عمليات مطار الملك خالد، بوجود حادث سير نتج عنه 12 إصابة وحالة وفاة؛ حيث تم توجيه فِرَق التدخل السريع والإسعافية والعنايات، بالإضافة للقيادات الميدانية، إلى الموقع؛ حيث وصلت أول فرقة خلال عشرين دقيقة من ورود البلاغ.

وأضاف "الجلاجل" أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم للنقل؛ حيث تم نقل جميع المصابين؛ منهم 6 حالات حرجة ومثلها طفيفة، وقد نقل الهلال الأحمر السعودي 8 حالات منها؛ فيما نقلت جهات ثانية الأربع حالات الأخرى لعدة مستشفيات على حسب الحالة، وهي: مستشفى المملكة المواساة، ومسشفى رعاية الرياض.

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