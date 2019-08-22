“now” رابط تسجيل رياض الأطفال 1440/1441 برقم الهوية / عبر “نظام نور” للمرحلة...

تسجيل رياض الأطفال 1440-1441 هجرياً، من حساب ولي الأمر أحد الخدمات التي سوف يوفرها نظام نور، ويتسأل أولياء الأمور عن موعد بداية تفعيل هذه الخدمة عبر نظام نور، حيث لم يتم حتي الأن تحديد موعد بداية التسجيل لرياض الأطفال 1440-1441 هجرياً، ويتم إدراج هذه الخدمة من بين الخدمات الإلكترونية للطلاب التي يقدمها نظام نور مثل تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الإبتدائية.

يقوم نظام نور لتسجيل رياض الأطفال، باستقبال طلبات التسجيل لروضات الأطفال الحكومية والمرحلة الإبتدائية، من السبت 17/8/2019 في العاشرة مساءً حتي 22/9/2019، على أن يقوم ولي الأمر باتباع الخطوات اللازمة للتسجيل، وتوفير المستندات المطلوبة حتي يكون التسجيل صحيح.

خطوات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال

يتم التسجيل عبر “نظام نور” من خلال حساب ولي آمر الطالب.

يقوم ولي آمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة.

يتم تقديم الوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

خطة الزمنية لتسجيل المستخدمين لدخول الصف الأول الإبتدائي وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني،وقد تقرر يوم الأحد 17/7/1440 التسجيل للطلاب الغير سعوديين، الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم بالقطاع الحكومي، ويستمر التسجيل حتي 22/1/1441،ويتم تقديم طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال بدءً من 20/7/1440، وإدخال بيانات الطفل صحيحة حتي لايتم رفض الطلب، وذلك عبر الرابط الذي نوفره بالمقال.

الشروط الواجب توافرها عند التسجيل بالروضة

وقد نوهة وزارة التربية والتعليم أن التسجيل بروضه الأطفال، لابد أن تكون الروضة مسجلة ضمن برنامج نور، وإدخال بيانات الطفل صحيحة، معرفة الروضة القريبة من المنزل والتي يوجد بها مكان شاغر للطفل، وسوف يوفر النظام أيقونة مباشرة للتسهيل علي أولياء الأمور سرعة التسجيل، ونحن معكم من خلال موقعنا حتي فتح باب التسجيل لرياض الأطفال، ونوفر لكم الرابط المباشر للتسجيل بالمقال.

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رابط نظام نور

يتم الدخول علي رابط نظام نور من هنا

خدمة تسجيل طالب جديد

وقد تم بيان تفعيل خدمة إستقبال طلبات تسجيل طالب جديد، من حساب ولي الأمر في المرحلة الإبتدائية، في التعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم، لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن، ولم يتم توضيح مواعيد فتح التسجيل للروضة، بالرغم من التأكيد علي أن التسجيل للروضة سيكون عبر نظام نور من حساب ولي الأمر،وسنوافيكم بكل جديد في حينة.

تفعيل خدمة تسجيل رياض الأطفال 1441

يقوم نظام نور بتوفير أيقونة داخلية من بين خدمات الطالب مختصة بالتسجيل للروضة، ولكن لم يتم تفعيل هذه الخدمة حتي الأن، ونحن في إنتظار تفعيلها لتقديمها لمتابعينا، للتسهيل عليهم في عملية التسجيل لأطفالهم بمرحلة رياض الأطفال.