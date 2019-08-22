أرتفاع أسعار الذهب تعرف على السعر اليوم الخميس 22/8/2018 في المملكة والخبراء يتوقعون المزيد من...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار المعدن الأصفر في المملكة، الذي يبحث عنه الكثيرين من المستثمرين الباحثين عن ملاز أمن للاستثمار، وكذلك المواطن العادي، فالذهب عند العرب له عدة أستخدامات من أهمها، الزينة عند النساء، والاستثمار الأمن، ويقدم كهدية قيمة تعبر عن قدر الذي يقدمها، ويقدم كهدية من العريس إلي عروسته كشبكة.

توجد عدة عوامل تؤثر في سعر الذهب، سنقدمها لكم داخل المقال وسوف نقدم لكم أيضاً التوقعات لسعر الذهب في الفترة القادمة، ونتمنى أن نوفق في تقديم معلومة صحيحة ودقيقة ترضي متابعينا الأعزاء في المملكة.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس



الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ذهب عيار 24 181 49 ذهب عيار 22 166 45 ذهب عيار 21 160 43 ذهب عيار 18 137 37 ذهب عيار 14 106 29 ذهب عيار 12 91 25 ذهب عيار 10 76 21 سعر الجنيه الذهب 1270 338 سعر أونصة الذهب 5637 1503 سعر سبيكة الذهب سعر كيلو الذهب 181261 48328

أهم الأسباب التي تحدد سعر الذهب

سعر الدولار يعتبر السبب الأول والأهم في تحديد سعر الذهب.

الدولار كلما ارتفع ينخفض سعر الذهب وكلما انخفض يرتفع سعر الذهب.

أسعار البترول العالمية تتحكم في سعر الذهب.

العرض والطلب يحدد سعر الذهب في الأسواق العالمية فكلما ذاد الطلب ارتفع السعر والعكس صحيح.

التوقعات لأسعار الذهب في الفترة القادمة

يتوقع المستثمرون في المعدن الأصفر مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، نتيجة عدة أسباب، وهي زيادة الطلب على شراء الذهب نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، ونتيجة التوتر القائم في منطقة الخليج العربي بسبب احتجاز إيران لناقلة النفط الانجليزية في مضيق هرمز، ونتيجة خفض سعر الفائدة الأمريكية في الفترة الماضية، كل هذه الأسباب تشير إلي صعود الذهب في الفترة القادمة.

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ارتفعت أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة لم تحدث منذ قرابة ال6 سنوات، ليصل سعر الأوقية إلي سعر 1483 دولار، وهو لم يحصل منذ عام 2011، لترتفع الأوقية بنسبة 2%، ونحن نتابع معكم الأسعار لحظة بلحظة.

واصل الذهب قفزاته الجنونية في الأسواق العالمية لليوم الرابع على التوالي، ليحقق أعلى سعر للأوقية منذ أكثر من 7 سنوات لتصل سعر الأوقية إلي 1505 دولار للأوقية الواحدة، نتيجة عدة عوامل مختلفة أهمها التخوف من أسعار الفائدة الأمريكية، والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وتخفيض قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار.

تحديث: واصلت أسعار الذهب أرتفاعاتها اليوم الخميس في الأسواق العالمية، نتيجة تباطؤ النمو العالمي ومخاوف المستثمرين من الوضع في تايوان، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.