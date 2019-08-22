رابط تسجيل رياض الأطفال وطلاب اول ابتدائي 1441 والشروط اللازمة لإتمام عملية التسجيل- نظام نور

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن الجدول الزمني لتسجيل طلاب جدد فى رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية فى كل المدارس فى المملكة، حيث يبحث الملايين من المواطنين السعوديين شهرياً عن نظام نور فى محرك البحث.

ويحتاج أولياء الأمور إلى الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور حتى يتمكنوا من تسجيل بيانات أبنائهم، ونوضح لكم وكالة سوا الاخبارية موعد تسجيل طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي عبر نظام نور وطريقة التسجيل خطوة بخطوة والشروط اللازمة للتسجيل.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1441

اشترطت وزارة التربية والتعليم السعودية الكثير من الشروط اللازمة إتمام عملية تسجيل الطالب على موقع نور، ونوضح لكم وكالة سوا الاخبارية الشروط التالي:

*ألا يزيد عمر الطفل عن 3 سنوات فى عام 1440/1441 عند التسجيل على موقع نور بالنسبة لرياض الأطفال.

*وألا يزيد عمر الطفل أيضاً عن 6 سنوات بالنسبة للمرحلة الإبتدائية مع وضع سماحية لمن يقل عن هذا السن ب 3 أشهر

*وهناك أيضاً سماحية لمن يقل عمرهم ب 6 أشهر عن السن المحدد سواء لرياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية لعام 1441/1442.

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موعد تسجيل طلاب رياض الأطفال واول ابتدائي

أعلنت الوزارة التربية والتعليم السعودية في بيانها عبر الكثير من وسائل الإعلام وعلى شبكات الإنترنت بأنه تم تحديد يوم الأحد 17 ذي الحجة بداية ل فتح باب التسجيل لمراحل رياض الأطفال والابتدائي على أن يغلق في 22 محرم 1441 هـ/ 22 سبتمبر 2019 م عبر الرابط التالي:

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