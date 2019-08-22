السعودية: بطاقة ذكية تغني عن جواز السفر للحجاج العام المقبل

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن استعدادها لاطلاق "بطاقة الحاج الذكية" للتسهيل على الحجاج بدءا من موسم الحج المقبل.

وقال وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن، إن بطاقة الحاج الذكية ستخفف عن كاهل الحجاج وتغنيهم عن استخدام أكثر من بطاقة للمتعلقات الشخصية واثبات الهوية. وفق "سكاي نيوز".

ونشر على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو يشرح تفاصيل البطاقة الذكية، وأرفق بتغريدة قال فيها:" الشكر الجزيل للأخ المتميز فيصل العبد الكريم"، وهو الإعلامي السعودي الذي روّج للابتكار الجديد.

وستكون في البطاقة الذكية كل معلومات الحجاج وتغنيه عن جواز سفره، ويستطيع ان يسحب من خلالها الأموال، وفق ما يقول العبد الكريم في الفيديو.

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وفي الفيديو أيضا، أوضح طارق الجابري، مستشار تقنية المعلومات بوزارة الحج أن بطاقة الحج الذكية تخزن معلومات الحاج في مكان آمن.

وأشار إلى أن السلطات السعودية يمكنها من خلال هذه البطاقة تقديم خدمات عدة، مثل إرشاد الحاج لموقع سكنه أثناء أداء المناسك.

وأضاف أن البطاقات الذكية ستوزع العام المقبل على الحجاج في مقر إقامتهم ببلادهم قبل وصولهم إلى السعودية.