السعودية: تعيين ابتسام الشهري أول متحدثة للتعليم

تقلدت السعودية ابتسام الشهري منصب المتحدث الرسمي للتعليم العام في المملكة بتوجيهات من وزير التعليم حمد آل شيخ لمختلف مراحل التعليم.

ابتسام الشهري هي معلمة لغة انجليزية منذ ما يزيد عن 17 عاماً وحاصلة على درجة الماجستير في تربية الموهوبين وخريجة برنامج خبرات الدفعة الأولى من برنامج بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس.

وقدمت ابتسام الشهري خبرتها التدريسية لجميع المراحل ابتداءً بالروضة وانتهاء بالمرحلة الجامعية بالتعاون مع إحدى الجامعات السعودية، ومن المقرر أن تكون ابتسام الشهري أول متحدث للوزارة بالنيابة عن 6 ملايين طالب ومعلم في مختلف مراحل التعليم العام، بحسب "العربية نت".

غردت ابتسام الشهري عبر حسابها الشخصي على تويتر بعد صدور قرار تعيينها وكتبت:" تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم العام والمجتمع وكافة وسائل الاعلام، هنا الحساب المتحدث الرسمي للتعليم العام، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".