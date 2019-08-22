التعليم يوضح موعد الدراسة في السعودية 2019 - التقويم الدراسي 1441

أعلنت مدارس المملكة العربية السعودية استعدادها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي والتقويم الدراسي 1441 الأول بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 و 2 محرم 1441 هو موعد بداية الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية، حيث أن عدد كبير من المعلمين متواجدين في السعودية تحاول التفتيش عن موعد بداية الدراسة وانتهاء الإجازة مع اقتراب انتهاء شهر أغسطس الجاري.

يسعى أولياء الأمور إلى معرفة موعد بدء الدراسة للاستعداد للموسم الدراسي الجديد من خلال شراء المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب بمختلف أعمارهم، فمع الانتهاء من اجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ التساؤلات عن العام الدراسي الجديد من قبل الجميع في المملكة العربية السعودية.



ويهتم المعلمون في السعودية بموعد بداية الدراسة في السعودية بسبب عودتهم التي تسبق بداية الدراسة في المملكة، من المتعارف عليه أن دائمًا يكون موعد عودة المعلمين قبل موعد بداية الدراسة في السعودية، حتى يستعد المعلمون للعام الدراسي الجديد، واستقبال الطلاب، والطالبات بجميع المراحل الدراسية المختلفة.

وتجدر الاشارة الى أن اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441 – 2020 ستكون يوم 22 ديسمبر 2019 و الموافق 25 ربيع أخر 1441 لتبدأ إجازة منتصف العام يوم 7 جمادي الأول 1441، كما ستكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة يوم 24 جمادي الأول 1441 وستبدأ الاختبارات يوم 10 شوال 1441 لتبدأ إجازة نهاية العام يوم 19 من نفس الشهر.