ضبط تشكيل عصابي امتهن الترصد للعمالة الأجنبية وسلب أموالهم بتهديد السلاح الأبيض بالشرقية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي، وعددهم 3 متهمين، أحدهم مواطن وآخران من جنسيات عربية، جميعهم في العقد الثالث من العمر. وأوضح أن عملية القبض على المتهمين الثلاثة جرت بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض.
وأبان بأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسلب أكثر من 77 ألف ريال بمدينة الدمام، وقد تم ضبط المبالغ المالية بحوزتهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأكدت الشرطة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، لافتة إلى أن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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