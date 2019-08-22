«الزكاة والدخل» تعلن موعد التقديم في برنامج بناء الكفاءات لحديثي التخرج

:



.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موعد التقديم ببرنامج «بناء الكفاءات» في نسخته الثانية من البرنامج، والذي يستهدف حديثي التخرج من الجامعات السعودية والعالمية.

وقالت الهيئة إن البرنامج يبدأ استقبال طلبات الراغبين بالانضمام، ابتداء من اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019م، عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

ويهدف برنامج بناء الكفاءات لاستثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكّنهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة والمنافسة في سوق العمل، إيمانًا من الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن الجيل القادم هم قادة النجاح في المستقبل، وتماشيًّا مع رؤية المملكة 2030 في خلق فرص للتدريب والتأهيل لخريجي الجامعات.

Advertisements

ويستمر استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرنامج حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2019م،في حين سيتم إعلان النتائج يوم الأحد 27 أكتوبر 2019م.

وكشفت الهيئة عن المسارات التدريبية والتخصصات المطلوبة لدخول البرنامج، وهي: القانون، المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإحصاء.

يذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، من أبرزها: تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، مكافأة مالية شهرية، التسجيل في التأمينات الاجتماعية..، رصيد إجازة سنوية، حضور دورات داخل الهيئة أو خارجها وفق السياسات المعتمدة، وبإمكان الراغبين في التقديم على برنامج «بناء الكفاءات» زيارة هذا الرابط

