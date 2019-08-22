:
.
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير- تطوير الحلول (الرياض).
. مشرف- الجودة (حائل).
. منسق ثاني- المستودع (حائل).
. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).
. مستشار أول- إدارة الأداء والتحسين (الرياض).
. مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل).
. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).
. مسؤول السلامة من الحرائق (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر 8 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.