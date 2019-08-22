سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض بتداولات بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، منخفضًا عند مستوى 8508.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات (الباحة، تشب، وقت اللياقة، مجموعة السريع، وصناعة الورق) الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تبوك الزراعية، كهرباء السعودية، البلاد، والأسماك) فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.12% و 6.77%.

وكانت أسهم شركات (زين السعودية، الإنماء، دار الأركان، أميانتيت، وكيان السعودية) هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات (الراجحي، سابك، الإنماء، زين السعودية، والاتصالات) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضًا 14.36 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 3862.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.

وفي سياق متصل بسوق الأوراق المالية، أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم عند مستوى 1,532.21 بانخفاض قدره 2.48 نقطة، عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.00 بارتفاع قدره 0.18 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و387 ألفًا و821 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 425 ألفًا و899 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 75 صفقة.

وأغلقت البورصة الأردنية، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند مستوى 1838.21 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 ملايين دينار أردني، وسط تداول 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 1,761 صفقة.

وأغلق مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، على ارتفاع بنسبة 1.79% ، أي ما يعادل 553 نقطة، وأقفل عند مستوى 30972 نقطة. وبلغ حجم التداول 106220850 سهمًا نفذت في 307 صفقات، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 205 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 79 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.

