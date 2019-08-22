«أوقاف الراجحي» تُوزِّع 80 طن تمور في عدة دول

وزَّعت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي 80 طنًا من التمور للمستفيدين في بعض دول العالم، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار الدعم المستمر والبرامج الخيرية المتنوعة التي تُقدِّمها الإدارة لدعم الأشقاء المحتاجين في دول عدة.

وقال الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّ برنامج توزيع التمور الخيري في الخارج يعدّ من البرامج الخيرية التي تنطلق من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في فضل الصدقة والإطعام، ولما تمثله هذه الثمرة من وجبة أساسية مهمة للفرد المسلم والبيت المسلم، وقد أكّد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «بيت لا تمر فيه جياع أهله».

وأضاف أنَّه تمَّ توزيع هذه التمور في العديد من الدول حول العالم، مشيرًا إلى أنَّ إدارة الأوقاف وجدت كل التعاون والتنظيم والضبط من مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة في استلام وشحن وتوزيع التمور على المستفيدين منها، وأنّها تقوم بعملها وفق عمل مؤسسي منظم، تميَّزت بشرف الرسالة وعظم المسؤولية التي يقومون بها، انطلاقًا من مبادئ المملكة الغالية في خدمة المسلمين حول العالم.

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وهذا البرنامج الخيري مخصصٌ لتوزيع التمور للمستفيدين خارج المملكة، بحسب الراجحي الذي أوضح أنّه سبق لإدارة الأوقاف خلال هذا العام 1440هـ أن وزَّعت 340 طنًا من التمور على 76 جمعية خيرية داخل المملكة، وذلك بتكلفة تزيد عن 3.5 مليون ريـال.

وقدّم الراجحي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على الجهود الإغاثية الكبيرة والمتنوعة التي تقدمها المملكة لإغاثة المسلمين في كل مكان وزمان، مؤكدًا أنَّ هذا ما دأبت عليه المملكة، وسمة قادتها وولاة أمرها.

كما حرص على تقديم الشكر للمشرف العام ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على جهوده المبذولة والمتميزة، داعيًّا المولى الكريم أن يديم على المملكة عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها.