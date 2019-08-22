«هندي» يوضح موعد نهاية فصل الصيف «مناخيًا وفلكيًا» بالسعودية

أوضح المتخصص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي، أن نهاية فصل الصيف مناخيًا ستكون في بداية سبتمبر المقبل، ونهايته فلكيًا ستكون 23 سبتمبر، فيما توقع الراصد الجوي سامي الحربي موجات حر قادمة خلال الأيام المقبلة.

وقال هندي –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه منذ 10 أغسطس بدأ نجم سهيل بالظهور جنوب الجزيرة العربية، ويظهر تدريجيًا شمالًا حتى بدايات سبتمبر.

وتابع أن رؤية سهيل تعتبر كمؤقت زماني استدل به العرب على انكسار ميل الشمس الشمالي وقرب انتهاء الصيف، كون العرب لم يكن لديها تقويم تعرف به المواسم.

وأضاف الفلكي هندي، إن موسم الصيف ينتهي مناخيًا بداية سبتمبر المقبل، بينما ينتهي فلكيًا في 23 سبتمبر.

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في السياق ذاته، توقع عضو مركر الفلك الدولي الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي –عبر حسابه بموقع تويتر- أنه خلال الأيام القادمة ستشتد موجات الحر على السعودية وبلاد الشام، مضيفًا أن هذه الشدة بالحرارة تأتي بعد موجات اعتدال (براد) التي حدثت خلال أيام موسم الحج.

وتابع الراصد الحربي أنه باق شهر من الآن على انتهاء فصل الصيف، ثم تبدأ الأجواء بعده تبرد تدريجيًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق: الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة.