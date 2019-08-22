أكدت مصادر «عاجل»، تعرض حافلة تحمل مضيفات للخطوط السعودية لحادث مروع في الرياض؛ ما أدى إلى وفاة مضيفة من الجنسية الفلبينية. وأشارت «مصادر عاجل» إلى أن سائق الحافلة ومضيفة من الجنسية البوسنية تعرضا لإصابة خطيرة، فيما كانت الإصابات الأخرى متنوعة. وأوضحت أن الحادث حدث أثناء خروجهم من «الكاباوند» متجهين إلى المطار، في طريقهم للسفر إلى باريس.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرض مضيفات بـ«الخطوط السعودية» لحادث مروع بالرياض .. ومصادر «عاجل»: وفاة واحدة وإصابات متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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