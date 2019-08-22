«التعليم» توجّه ببداية جادة للانضباط المدرسي ورفع مستوى «التحصيل»

عقدت وكالة التعليم العام، ممثلة بالإدارة العامة للإشراف التربوي، لقاء توجيهات الإشراف التربوي للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي في مبنى الوزارة، تضمّن التوجيه ببداية جادة للانضباط المدرسي ورفع مستوى التحصيل للطلاب والطالبات.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن وزارة التعليم، اليوم الخميس، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ اللقاء حضره مدير عام الإشراف التربوي (بنين) محمد بن عبد الله آل مشعف، ومدير عام الإشراف التربوي (بنات) نهاية بنت عبد الله الخنين، وعددٌ من مشرفي ومشرفات العموم؛ حيث تمَّ اللقاء عبر البث المباشر مع مديري ومديرات إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.

وناقش اللقاء، أهم التوجيهات للعام الدراسي؛ تمثَّلت في البداية الجادة للانضباط المدرسي، ونظام المقررات، والعمل الإشرافي، والتركيز على أهمية رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات بما يُحقِّق النتائج الإيجابية في عمليات التقويم والاختبارات الدولية؛ إضافةً إلى حث منسوبي ومنسوبات الإدارات التعليمية للمشاركة في جوائز التميز بما يسهم في تحقيق جودة العمل.

من جانبه، أوضح آل مشعف، أنَّ اللقاء جاء للتأكيد على بداية عام دراسي فاعل منذ انطلاق اليوم الأول للدراسة، والتركيز على المرتكزات الأساسية، والانضباط المدرسي للمعلمين والطلاب، موضّحًا أنَّ أسبوع الحذف والإضافة في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية لا حاجة له بوجود نظام «نور» الذي يخدم الطالب من منزله، مؤكّدًا أهمية التذكير بمشروع الحقيبة المثالية لطلاب المرحلة الابتدائية، والمعيار لقياس الأوزان لمعرفة مدى مناسبة الحقيبة للطالب وآثارها الصحية عليه.

ويستمر استقبال استفسارات المستهدفين باللقاء حتى نهاية دوام اليوم الخميس إلكترونيًّا، وسيتم الإجابة عنها وبثها إلكترونيًّا لدعم الميدان التعليمي بما ينعكس إيجابًا على مستويات الطلاب والطالبات.