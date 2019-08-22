«الأرصاد» توضِّح خريطة الأتربة والأمطار على عدة مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى تعرُّض ستّ مناطق لسحب رعدية وهطول أمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنَّ المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخفجي، الدمام، النعيرية، حفر الباطن) تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، مثيرةً للأتربة، مع تدنّي مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً، فيها تشهد مناطق المدينة المنورة (العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع)، ومكة المكرمة (الكامل، الليث، خليص)، وجازان (أبو عريش، الطوال، بيش، جازان، صبيا، ضمد، فرسان) سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى التاسعة مساءً.

وتهطل أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ويسود نشاطٌ في الرياح السطحية تكون مثيرةً للأتربة مع تدني مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول على منطقتي الباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة)، وعسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، محايل) وذلك حتى الثامنة مساءً.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، قالت فيه: إنّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت أنّ السماء ستكون غائمة جزئيًا على مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة.