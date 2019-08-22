إنهاء معاناة مريضة بجازان من ورم ليفي نادر

في حالة تعتبر من الحالات نادرة الحدوث، أنهى أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، معاناة مريضة في العقد السادس من العمر، كانت تعاني من ورم ليفي نادر، فضلًا عن اكتشاف الأطباء وجود رحمين منفصلين داخل لدى السيدة.

وذكر الطبيب المعالج الدكتور عبدالله نجمي استشاري النساء والتوليد، أن المريضة كانت تعاني من بعض الآلام في منطقة البطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، يتضمنها إجراء منظار تشخيصي تبين وجود ورم ليفي ضاغط على الرحم، كما تم تحديد نوع الورم ودرجة ارتباطه بالرحم، حيث تبين أثناء الفحص وجود رحمين منفصلين الأول ملاصق للجدار الأمامي للبطن والآخر متضخم بشكل كبير يوجد بشكل عميق داخل تجويف الحوض، ويعتبر هذا الاكتشاف من النادر حدوثه لدى السيدات بهذا العمر، الأمر الذي استدعى القيام بالتدخل الجراحي.

وأضاف أنه جرى تجهيز الحالة وإدخالها لغرفة العمليات بالتعاون مع الفريق الطبي المكون من منسوبي النساء والولادة والعمليات والتخدير والتمريض، وعبر الفتح الجراحي تم استئصال الرحم المتضخم والتأكد من عدم وجود أي خلايا سرطانية مع تنظيف كامل المنطقة المحيطة بالورم، وقد أظهرت النتائج المخبرية وجود ورم ليفي بجدار الرحم؛ حيث بلغ طوله 13 سم، ومن ثم قام الفريق باستئصاله، ما كان سببًا -بفضل الله- في إنهاء معاناة المريضة من الآلام الناتجة بسبب هذا الورم.