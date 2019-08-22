السعودية اليوم / وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي نظيرة الفلبيني



الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، في ديوان الوزارة بمدينة الرياض، معالي وزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين سلفستر بيلو والوفد المرافق مع معاليه، بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل بين المملكة وجمهورية الفلبين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آلية التعاون وتعزيز العلاقة الثنائية في مجال العمل والعمال بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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10:55ت م

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