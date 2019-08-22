السعودية اليوم / إنجاز 85 % من مشروع تطوير الساحات الخارجية بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 85 % من مشروع إضافة مساحة تتجاوز 3000 متر مربع في محيط المسجد الحرام ، بهدف تسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود.

وتضمنت الأعمال التوسعية إزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات، وتوفير عدد من مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف، بالإضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات .

وأوضحت الرئاسة أن المشروع الذي ستستكمل أعماله بإذن الله تعالى نهاية الشهر الجاري، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين وتسهيل إدارة الحشود وضمان سلامة قاصدي وزار البيت العتيق.

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أن المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين تتم وفق دراسات ميدانية، وخطط هندسية، بالتعاون ما بين عدد من الجهات المسؤولة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، بغية توفير أفضل الخدمات وبأحدث التقنيات.

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10:53ت م

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