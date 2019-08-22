السعودية اليوم / أفخر أنواع العود والبخور لتطييب المسجد الحرام



مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

تواصل وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام حملة العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة، تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتماماً بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق، والسيوفي والكلمنتان، والمروكي (دبل سوبر)، وتستهلك يومياً لتطييب بيت الله الحرام والكعبة المشرفة خصوصاً (20) تولة من العود للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع (12) غراماً، ويعمل في الوحدة أكثر من (10) موظفين.

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10:43ت م

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