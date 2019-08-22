حج / هدية خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.. فرحة الحاج عند مغادرته



المدينة المنورة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

يحظى ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام, وزوار المسجد النبوي, بهدية غالية عند مغادرتهم لبُلدانهم بعد أدائهم لنُسك الحج.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

10:42ت م

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المدينة المنورة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسيحظى ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام, وزوار المسجد النبوي, بهدية غالية عند مغادرتهم لبُلدانهم بعد أدائهم لنُسك الحج.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اللحظات الأخيرة لمغادرة ضيوف الرحمن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وفرحتهم الغامرة بتلقي أجمل وأفضل الهدايا وهي نسخة من القرآن الكريم, حيث بلغت إجمالي نُسخ القرآن الكريم ،التي وزعت بالمطار على ضيوف الرحمن أكثر من 128 ألف نسخة حتى اليوم.// انتهى //10:42ت م0029

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