السعودية اليوم / أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات مستشفيات صحة الشمالية



الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

أوضحت صحة الشمالية أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات خلال النصف الأول 2019م بلغ أكثر من نصف مليون مستفيد، حيث بلغ عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ 347398 مراجعاً، وعدد 252251 مراجعاً للعيادات الخارجية، كما بلغ عدد المنومين 20442 مريضاً، وبلغ عدد المستفيدين من الأشعة 141878 مستفيداً، وبلغ عدد مرضى العمليات الجراحية 7047 مريضاً، وعدد 1344173 عينة مختبر تم فحصها، كما تم زيارة 6083 مريضاً عبر الطب المنزلي، وتم عمل 13267 جلسة غسيل كلوي.

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافةً إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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10:39ت م

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