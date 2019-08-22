السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات الداير بني مالك، و الدرب والعارضة وبيش وفرسان وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:08ت م

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