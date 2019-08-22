

الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

التقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أمس, معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، بمقر وزارة العدل بمدينة الرياض .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين.

وناقشت الدكتورة الرماح مع نائب وزير العدل، أهمية تمكين المرأة والفئات التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية، وتعزيز إجراءات الجهتين في تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، ومتابعة تحقيق المستهدفات المشتركة بين الوزارتين في رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

10:01ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.