السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أربعة شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين



جنين 21 ذو الحجة 1440هـ الموافق 22 أغسطس 2019م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة جنين، بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر محلية في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين اسلام جميل شلبي وبلال وليد هصيص من جنين، وقيصر يعقوب انفيعات، والشاب نور مؤيد عمارنة من يعبد، عقب دهم منازل ذويهم.

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09:59ت م

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