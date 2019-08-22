السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ورشة عمل متخصصة في كود بناء المساجد بالرياض



الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الفترة من 27 - 28 / 12 / 1440هـ, ورشة عمل لكود المساجد بالمملكة، على مدى يومين بفندق الماريوت بالرياض، بمشاركة عدد من الوزراء والأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتناقش الورشة التي تأتي بمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, ستة محاور رئيسية هي: التخطيط العمراني لبناء المسجد، والتصميم المعماري لبناء المسجد، الأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، تشغيل وصيانة المسجد، التقنيات المتعلقة ببناء المسجد، مكملات وكماليات بناء المسجد.

وتأتي هذه الورشة حرصاً من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين، كما أن فكرة إنشاء الكود برزت كنتيجة للممارسات غير الإيجابية التي ينتهجها البعض في المساجد دون كود منظم، وعليه جاءت فكرة الكود لتلافي بعض سلبيات نظام البناء الحالي، وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين وخدمة بيوت الله، انطلاقاً من رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

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