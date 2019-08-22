السعودية اليوم / بلدي الطائف يستضيف المجالس البلدية بعسير والمذنب والسهي ويستعرض أعمالها



الطائف 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

نظم المجلس البلدي لأمانة الطائف لقاءً استضاف خلاله رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لأمانة عسير وبلدية المذنب وبلدية السهي، وذلك ضمن برنامج تبادل الخبرات والتجارب بين المجالس البلدية بالمملكة.

واستعرض اللقاء عرضاً مرئياً عن انجازات المجلس البلدي بالطائف والمجلس البلدي بعسير خلال الدورة الحالية.

بدوره أشاد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بالدور الفعال للمجالس البلدية في الاستماع للأهالي ونقل احتياجاتهم ومتابعة المتطلبات كون المجالس البلدية هي صوت الأهالي، منوهاً بما تشهده أمانة الطائف من تناغم تنموي بين المجلس البلدي ومنسوبي الأمانة من خلال العمل صفاً واحداً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله- .

من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي بن ثواب المقاطي أن هذه اللقاءات تهدف إلى نقل الخبرات الناجحة وتبادل الآراء حول تطوير مسارات العمل بالمجالس البلدية والتي تعنى بنقل صوت الأهالي إلى الأمانات والبلديات والوقوف على الخدمات البلدية والارتقاء بها.

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09:49ت م

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