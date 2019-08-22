السعودية اليوم / أمين منطقة الباحة يتفقد بلدية محافظة قلوة



الباحة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

تفقّد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم, سير العمل ببلدية محافظة قلوة ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها لبلديات محافظات المنطقة ومراكزها.

وشملت الجولة جميع الإدارات والأقسام ومقرّ المجلس البلدي ببلدية قلوة, مستمعًا لشرح مفصل من رئيس بلدية قلوة محمد بن خميس العويفي عن الخدمات التي تقدمها البلدية لأبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والمشروعات البلدية المنفّذة التي تحت التنفيذ بالمركز.

وحث أمين منطقة الباحة الجميع على مضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة.

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09:46ت م

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