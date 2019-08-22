صحة القصيم تدعم مركز الطب الشرعي بـ30 وحدة لحفظ الجثامين

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - القصيم

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أنها انتهت من تهيئة قسم مختص لثلاجات الوفيات بمركز الطب الشرعي، ودعمه بـ30 وحدة لحفظ الجثامين.

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وبينت صحة القصيم أنها اتخذت خطوات تطويرية، حرصاً على تعزيز العمل وتوحيد الإجراءات المرتبطة بحفظ الجثامين بالطب الشرعي، بعد أن تم تغيير مسمى إدارة الطب الشرعي إلى مركز الطب الشرعي، ودعم المركز بقسم متكامل ومستقل للثلاجات لحفظ الجثامين، بعدد 30 وحدة داخل مركز الطب الشرعي، وتوفير جميع متطلبات العمل للمساعدة في سرعة الإنجاز واختصار الوقت وتقديم أفضل الخدمات وتقليل التكاليف.

من جانبه، ذكر مدير مركز الطب الشرعي بصحة القصيم الدكتور محمد بن صالح الحارثي أن المركز وجد الدعم والاهتمام من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، مما أسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مبيناً أن التطوير الذي شهده المركز سيكون له أثر إيجابي لتحسين برامج الطب الشرعي بالمنطقة.