رسالة إلى الإرهاب: جنودنا البواسل فخر للوطن وحدودنا مقبرة الغزاة

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

سطر مواطنون ومقيمون رسائل حب وتقدير لجنود المملكة البواسل الذين يحرسون المملكة ليل نهار دون كلد أو تعب، مضحين بأرواحهم في سبيل الدين وتراب الوطن، موجهين رسالة إلى الإرهاب وميليشيا الظلام “جنودنا البواسل فخر للوطن وحدودنا مقبرة الغزاة”.

وعبر وسم “جنودنا البواسل فخر للوطن”، أكدوا أن الأبطال بل أساس الشجاعة لجميع الأوطان العربية، وضربوا أجمل أمثال الإقدام والتضحية في ميادين الشرف.

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وقالوا إن الجنود البواسل من الضباط والأفراد يملكون روحاً معنوية عالية وثقة بالنفس وهم يقومون بواجبهم خير قيام من أجل الدفاع عن بلادنا على امتداد الشريط الحدودي بالحد الجنوبي بكل فخر واعتزاز، داعين الله تعالى أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويسدد رميهم ويشفي جرحاهم وينصرهم ويردّهم إلى أهلهم سالمين.

ودومًا ما يعبر أبطال الوطن عن سعادتهم بنيل شرف الدفاع عن الدين ثم الملك والوطن بمعنويات عالية، رافعين راية النصر ومؤكدين أن حدود الوطن آمنة من أي محاولة خبيثة لزعزعة الاستقرار وبث الإرهاب، ليؤكدوا أن الأوطان لا تدوم إلا برجال يضحون بأنفسهم من أجل البلد.

وجاء تأكيد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي، بأن حدود المملكة ستكون مقبرة لمن يحاول المساس بأمنها، ليرسخ أن الجنوب البواسل لا بديل أمامهم سوى النصر على الإرهاب والميليشيا، وهي رسالة حسم ووعيد لكل من تسول له نفسه أن يثير الخوف في أرض الأمن والأمان.