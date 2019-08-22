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2019-08-22 إنقاذ حياة مصاب بنزيف داخلي وتهتك بالحجاب الحاجز متابعات الخليج 365 - واس تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام من انقاذ حياة شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي، حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية،ومن ثم إجراء العملية الجراحية .

وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة.









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