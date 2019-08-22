تعليق تداول سهم الوطنية للتسويق الزراعي 

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اتخاذ إجراءات بخصوص سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي.

وقررت السوق المالية، تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الخميس.

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كما يستأنف تداول السهم لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 24 / 12 / 1440هـ الموافق 25 / 08 / 2019م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الخميس 20 / 01 / 1441هـ الموافق19 / 09 / 2019م.

ولفتت تداول إلى أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 23 / 01 / 1441هـ الموافق 22 / 09 / 2019م حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

ويأتي هذا نظراً لعدم التزام الشركة الوطنية للتسويق الزراعي بالإعلان عن القوائم المالية النتائج المالية للفترة الأولية المنتهية في 30-06-2019م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-123-3) بتاريخ (9 / 4 / 1439هـ) الموافق (27 / 12 / 2017م).