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عبدالله أبومعطي للمكتبات تزيد رأس مالها عبر الأسهم المجانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات يوم أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
وبحسب السوق المالية السعودية (تداول)، تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 13.60 ريال اليوم الخميس 21/12/1440هـ الموافق 22/08/2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 25/12/1440هـ الموافق 26/08/2019م.
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