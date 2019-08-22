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عبدالله أبومعطي للمكتبات تزيد رأس مالها عبر الأسهم المجانية 

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2019-08-22

عبدالله أبومعطي للمكتبات تزيد رأس مالها عبر الأسهم المجانية 

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات يوم أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

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وبحسب السوق المالية (تداول)، تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 13.60 ريال اليوم الخميس 21/12/1440هـ الموافق 22/08/2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 25/12/1440هـ الموافق 26/08/2019م.

 





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