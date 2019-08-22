- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حقيقة الدولة العثمانية ومواقفها المناهضة للمملكة ضمن المناهج الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقيقة الدولة العثمانية ومواقفها المناهضة للمملكة ضمن المناهج الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفاً من المناهج الجديدة في التعليم العام، وتوضيح الحقيقة حول الدولة العثمانية ومواقفها المناهضة للدولة السعودية.
وتضمنت هذه المواقف على سبيل المثال لا الحصر:
محاربة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، ومساندة بعض الزعماء المحليين ضد الملك المؤسس طيب الله ثراه.
تدمير الدرعية وما حولها من البلدات وأجزاء كثيرة من بلاد زهران وعسير.
تعذيب الإمام عبدالله بن سعود آخر أئمة الدولة السعودية الأولى وقتله في إسطنبول.
التضييق على أهالي الأحساء وعسير ولاسيما التجار منهم.
التهجير القسري لأهالي المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة الدولة العثمانية ومواقفها المناهضة للمملكة ضمن المناهج الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.