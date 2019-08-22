2019-08-22

حقيقة الدولة العثمانية ومواقفها المناهضة للمملكة ضمن المناهج الجديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفاً من المناهج الجديدة في التعليم العام، وتوضيح الحقيقة حول الدولة العثمانية ومواقفها المناهضة للدولة السعودية.

وتضمنت هذه المواقف على سبيل المثال لا الحصر:

محاربة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية، ومساندة بعض الزعماء المحليين ضد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

تدمير الدرعية وما حولها من البلدات وأجزاء كثيرة من بلاد زهران وعسير.

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تعذيب الإمام عبدالله بن سعود آخر أئمة الدولة السعودية الأولى وقتله في إسطنبول.

التضييق على أهالي الأحساء وعسير ولاسيما التجار منهم.

التهجير القسري لأهالي المدينة المنورة.