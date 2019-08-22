وزارة المالية تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.261 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 1.415 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.183 مليارات ريال سعودي لصكوك تستحق في 2024 ميلادي، والشريحة الثانية تبلغ 258 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.628 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 588 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.109 مليارات ريال سعودي لصكوك تستحق في 2034 ميلادي.