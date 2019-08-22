محمد بن مسعود - الدمام - استقبلته طوارئ المستشفى العام وتم إجراء الإسعافات الأولية ثم الجراحة تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، بفضل الله، من إنقاذ شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي؛ حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم إجراء العملية الجراحية. وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة. 22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440 09:46 AM استقبلته طوارئ المستشفى العام وتم إجراء الإسعافات الأولية ثم الجراحة Advertisements إنقاذ مريض مصاب بنزيف داخلي وتهتك بالحجاب الحاجز بصامطة إنقاذ مريض مصاب بنزيف داخلي وتهتك بالحجاب الحاجز بصامطة تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام، بفضل الله، من إنقاذ شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي؛ حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية، ومن ثم إجراء العملية الجراحية. وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة. الكلمات المفتاحية ، إنقاذ مريض مصاب بنزيف داخلي وتهتك بالحجاب الحاجز بصامطة ،

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