دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «كراني» يتحدث عن تغيّر الطقس السعودي و«اعتدال مبكر»

كشف الباحث في الفلك والأرصاد حسن كراني، اليوم الأربعاء، عن بدء ملامح العناصر الجوية المؤثرة على الأجواء السعودية في التغير.

وقال كراني في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأت ملامح العناصر الجوية المؤثرة على أجواء المملكة بالتغير.. تراجع ملموس لامتداد منخفض الهند لشبه القارة الهندية، وبداية تعمق مرتفع الٱزور على الشمالية الغربية، كدلالة لاعتدال حراري مبكر خاصة على الشمال (..) نحن قادمون على فترة انتقالية مبكرة».

وكان خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي قد كشف أمس الثلاثاء، عن ثلاثة مؤشرات تؤكّد ضعف الموسم المطري القادم.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «مؤشرات ضعف الموسم المطري القادم.. برودة شرق الهادئ وأجزاء من وسطه مقارنة بغربه، وحرارة عالية شمال الهادئ وشمال الأطلسي، ومرتفع جوي أقوى من المعتاد متوقع على المنطقة والجزيرة العربية مع إيجابية واضحة للمغرب العربي».