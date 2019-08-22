دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الكويت تحبط تهريب 4 ملايين قرص مخدر في حاوية قادمة من دولة عربية

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين حبة مخدرة من نوع «كبتاجون»، والمدرجة ضمن جدول المواد المصنفة باعتبارها مؤثرات عقلية محظورة.

وقالت الإدارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الحبوب كانت مخبأة داخل مواد بلاستيكية في حاوية تتسع لـ40 قدمًا، قادمة من إحدى الدول العربية، وتزن نحو 7 أطنان.

وفي تصريحات سابقة له، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء خالد الديين، اهتمام الوزارة البالغ بمكافحة المخدرات وحماية الشباب من مخاطرها وأضرارها، مضيفا أن جهود قطاع الأمن الجنائي في معركته ضد تجار المخدرات ترتكز على عدة محاور تتكامل فيما بينها للوصول إلى تحقيق النتيجة المنشودة، وهي حماية المجتمع من أخطار المخدرات ومواجهة مهربيها ومروجيها الذين يحاولون نشر الفساد والجريمة في المجتمع.

وقال الديين إن هذه المحاور تهدف إلى الحيلولة دون نفاذ المخدرات إلى داخل الدولة وتعقب مجرمي المخدرات، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة؛ حماية للمجتمع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لافتًا إلى أن قطاع الأمن الجنائي يُسخِر كل الجهود سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، بغرض التوعية، وكذلك رفع مستوى الجانب المعلوماتي في قضايا المخدرات، فضلًا عن الجهود الأخرى المتعلقة بالتعاون الدولي وإنشاء مكاتب خارجية لتفعيل السياسات والتطبيقات الخاصة بمكافحة المخدرات، وتعزيز العلاقات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية لتوحيد الجهود الوقائية من آفة المخدرات.