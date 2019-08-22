السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينا من محافظة طولكرم



طولكرم 21 ذو الحجة 1440هـ الموافق 22 أغسطس 2019م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، شابا فلسطينا من بلدة بيت ليد شرق طولكرم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي راشد مصلح ، بعد مداهمة منزل عائلته.

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09:31ت م

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