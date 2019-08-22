سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على العودة المرتقبة لإنعقاد جلسات مجلس الوزراء اللبناني اليوم بعد أزمة تعليقه لافتتا إلى تصريحات الرئيس ميشال عون الذي أكد خلالها ان الموضوع الاقتصادي سيكون البند الأول في اهتمامات المجلس لمواجهة التداعيات التي يحدثها على حياة المواطنين.

وتابعت آخر التطورات الميدانية التي شهدتها الأراضي السورية وخاصة في مدينة خان شيخون الإستراتيجية شمال غرب البلاد فيما تواصل قوات النظام غاراتها ومطاردة المدنيين الفارين من المعارك.

كما ولفتت الى مواقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي توعد بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع ناقلة النفط الإيرانية أدريان دريا من تسليم النفط إلى سوريا لأن ذلك انتهاك للعقوبات الأميركية.

وسلطت صحف لبنان الضوء على اليمين الدستورية التي أداها رئيس المجلس العسكري الإنتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان كرئيسا للمجلس السيادي في السودان.

وأوردت نبأ قرار الحكومة الأسترالية الالتحاق بالولايات المتحدة في عمليات تأمين الملاحة في مضيق هرمز وتشديدها على أن عمل قواتها سيقتصر هناك على ضمان أمن الممرات .

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09:30ت م

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