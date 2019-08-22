السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يقف على جاهزية هدية أهالي المنطقة ومهرجان تمور بريدة لأبطال الحد الجنوبي



بريدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، خلال زيارته لمهرجان تمور بريدة أمس, على جاهزية هدية أهالي منطقة القصيم ومهرجان تمور بريدة لأبطال الحد الجنوبي، التي تأتي استشعاراً من أهالي المنطقة لدورهم البطولي في حماية الوطن ومقدساته.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم, على أنه مهما يقدم لأبناء هذا الوطن من الجنود المرابطين والمجاهدين والواقفين على حدود هذا الوطن في الحد الجنوبي هو أقل من الواجب، حامداً الله على هذه المشاعر الوطنية وهذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة من مزارعيها ورجال أعمالها وتجارها للمشاركة ولو بجزء يسير من التعبير عن مشاعرهم تجاه رجالات القوات المسلحة والمرابطين على الحد الجنوبي.

وقال سموه، أن جميع أرواحنا هدايا للدفاع عن الوطن والذود عنه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وأن يرحم شهداء الواجب منهم، وأن يشفي المصابين وأن يدحر أعدائهم، وأن يجعل بلاد التوحيد منصورة دائماً تدافع عن الحق.

وداعا الله أن يجعل هذا الوطن أمناً مطمئناً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، بشجاعة رجاله البواسل الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن هذه البلاد الطاهرة.

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09:25ت م

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