

صامطة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بفضل الله من انقاذ حياة شاب تعرض لإصابة في الصدر والبطن نتج عنها تهتك في الحجاب الحاجز والكبد والمعدة والأوعية الدموية الموجودة بالمنديل المغذية للقولون مع نزيف داخلي، حيث جرى التعامل مع الحالة فور وصولها للطوارئ وإجراء الإسعافات الأولية،ومن ثم إجراء العملية الجراحية .

وعمل الفريق الطبي على إيقاف النزيف الداخلي ورتق الكبد والحجاب الحاجز والمعدة.

// انتهى //

08:54ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنقاذ حياة مصاب بنزيف داخلي وتهتك بالحجاب الحاجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.