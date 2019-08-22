فيديو.. أول ظهور إعلامي لمتحدث الجوازات النقيب ناصر العتيبي

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم الجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أن المديرية بدأت قرار تمكين النساء اللاتي يبلغن من العمر ٢١ عامًا السفر خارج المملكة دون موافقة ولي الأمر.

وأضاف العتيبي في أول ظهور إعلامي له على قناة “الإخبارية”، مساء أمس الأربعاء، أن الجوازات هيأت وجهزت جميع المنافذ التابعة لها من خلال إتاحة الفرصة للنساء للمراجعة والسفر دون الحاجة إلى تصريح، متابعًا أنه بالنسبة إلى الحاضنات فيتم سفرهن من خلال إحضار صك حضانة من وزارة العدل وإنهاء الإجراءات الخاصة بهن.

تابع العتيبي أنه لا يوجد تميز بين الذكر والأنثى في الجوازات، ويتم العمل على تيسير الإجراءات، حيث من المقرر إتاحة إمكانية السماح للأُم بإطلاق جواز سفر لها عبر منصة “أبشر”.

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وفي وقت سابق، نشرت المديرية العامة للجوازات، عبر بوابتها الإلكترونية، التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر التي وافق عليها مجلس الوزراء، التي تتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من السعوديين إضافة إلى التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن أعمارهم 21 عاما فما فوق.

وكشفت التعديلات التي نشرتها الجوازات أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين من هم دون سن (21) عاماً، ويستثنى من ذلك: المتزوجون، المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر الصادر في عام 1421هـ، وشملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من النظام، وإجراء تعديلين على المادتين الثانية والرابعة.