فيديو.. اللحظات الأولى لحادث حافلة الخطوط السعودية ووفاة مضيفة وإصابة زميلاتها

2019-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفيت إحدى مضيفات الخطوط السعودية في حادث مروري، تعرَّضت له الحافلة التي كانت تقلُّها وزميلاتها في طريقهن إلى مطار الملك خالد.

وأصيب في الحادث 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة، وكانت المضيفات محتجزات بالحافلة قبل وصول فِرق الدفاع المدني والإسعاف لنجدتهن.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع الحادث ومباشرة فرق الدفاع المدني إنقاذ المضيفات المصابات.

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وعلقت الشركة على الحادث بقولها: “تعرَّضت إحدى حافلات (الخطوط السعودية) الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأضافت الشركة “‏أسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة مضيفة جوية وإصابة عدد من زميلاتها”.

ونعت الشركة الموظفة المتوفاة سائلة الله – عز وجل – أن يعجِّل بشفاء زميلاتها المصابات.