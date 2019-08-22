الان تتابع الزكاة والدخل: بدء التقديم في برنامج بناء الكفاءات للجنسين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء التقديم في برنامج بناء الكفاءات ويستهدف حديثي التخرج بهدف استثمار الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عملية تمكنهم من اكتساب المعرفة والمنافسة في سوق العمل.

يأتي هذا البرنامج إيمانا من الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن الجيل القادم هم قادة النجاح في المستقبل وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في خلق فرص للتدريب والتأهيل لخريجي الجامعات السعودية والعالمية.

المسارات التدريبية والتخصصات المطلوبة:

العمليات : مالية – محاسبة – إدارة أعمال

الشؤون القانونية : قانون

المراجعة والتدقيق : محاسبة

الالتزام والمتابعة : محاسبة

التحليل والمخاطرة (إدارة المخاطر، رياضيات تطبيقية، اقتصاد، إحصاء، محاسبة)

المميزات:

مكافأة مالية شهرية.

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حضور دورات داخل الهيئة أو خارجها وفق السياسات المعتمدة.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

رصيد إجازة سنوية.

تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.

عمر المتقدم أو المتقدمة يجب أن لا يتجاوز (للبكالوريوس 25 سنة) (للماجستير 27 سنة) حسب التقويم الهجري والمعدل التراكمي المطلوب (4 من 5) أو (3 من 4) أو مايعادلها والتفرغ التام في فترة التدريب واجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

– اجتياز اختبارات TOEFL و IELTS.

وسيكون موعد إعلان النتائج بتاريخ 1441/02/28هـ.

وسيكون موعد بداية البرنامج بتاريخ 1441/03/27هـ مع العلم أن مدة البرنامج سنة والتقديم متاح للرجال وللنساء.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.gazt.gov.sa/ar/page/kaffaat

خلال الفترة من 1440/12/20هـ وحتى 1441/01/13هـ .