تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الأمير سلطان الطبية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 14 وظيفة شاغرة بمسمى سكرتير طبي.

ومن ضمن الشروط : أن يكون المتقدم سعودي / ـة الجنسية وحاصل على درجة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية،السكرتارية، السكرتارية التنفيذية.

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خبرة لا تقل عن (سنتين) في مجال السكرتارية ومهارات تواصل باللغة العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابة) ومعرفة في المصطلحات الطبية وإجادة استخدام برامج الأوفيس (وورد، إكسل، باوربوينت) وغيرها من برامج الحاسب.

الوصف الوظيفي: القيام بالواجبات السكرتارية والإدارية اليومية داخل الإدارة واستخدام الكتابة السريعة (الاختزال) لتسجيل محاضر الاجتماع وإملاء الرسائل والمراسلات الأخرى والتعاون والحفاظ على العلاقات مع الموظفين الآخرين في الإدارة والتعامل بشكل متقن مع الأوراق السرية المتعلقة بالتقييم والأداء.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي

https://talents.msd.med.sa/ar/saudi-arabia/jobs/