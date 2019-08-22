الان تتابع مزاين للمزارع والتمور بمهرجان التمور الثاني بتربة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة ضمن فعاليات مهرجان تربة للتمور في نسخته الثانية لعام ١٤٤٠ هجرية مسابقة افضل مزرعة (مزاين). وتأتي تلك المسابقة في إطار سلسلة من الفعاليات التي تقدمها اللجنة المنظمة بالشراكة مع الجهات الحكومية وضمن مجموعة من الشؤون التنظيمية الترويجية اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان بأفضل صورة وبذل الجهود لتطوير الحدث من كافة النواحي

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